Rechazo en Medellín a juego que “enseña” a ser narcotraficante

Ante el juego de mesa diseñado por la Compañía Just Games y que ha generado la inconformidad de cientos de colombianos por hacer alusión a Pablo Escobar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró el llamado al mundo a respetar las victimas del narcotráfico.



“Hoy no hay un solo país en el mundo o una ciudad que no haya sido víctima del terrorismo, y todos tenemos que ser solidarios y tenemos que entender que hay que acabar con esa cultura mafiosa. Quienes hacen eso tienen una ignorancia atrevida”, aseguró el mandatario local.

Este juego, que es distribuido en varios países de Europa, a través de su publicidad asegura que con él pueden controlar las finanzas y hasta convertirse en los mejores productores de coca.



“Esto no es un juego, los valores no son un juego, la cultura de la ilegalidad no es un juego. Es mucho el sufrimiento que ha dejado el narcotráfico alrededor del mundo”, expresó.

