Relleno La Pradera tiene siete meses más: Emvarias sobre problemática de basuras en Antioquia

Contrario a lo que ha asegurado la autoridad ambiental Corantioquia, Empresas Varias de Medellín manifestó que al vaso Altaír, que pertenece al relleno sanitario La Pradera, le quedan siete meses más de vida.

Por medio de un comunicado, la empresa encargada del aseo y la recolección de residuos en la ciudad de Medellín aseguró: “El vaso Altaír, en el que actualmente se realiza la disposición final de residuos, tiene una capacidad total de 6.628.000 metros cúbicos, de la cual, nos indica nuestra asesoría técnica, que hay disponibles 630.000 metros cúbicos, equivalentes, según nuestro equipo de ingenieros, a siete meses más, aproximadamente”.

Respecto a situación actual de nuestro Relleno Sanitario La Pradera, informamos: pic.twitter.com/ArmI8N94MY — Emvarias Grupo EPM (@Emvarias) September 30, 2023

Esta Información controvierte lo dicho por Corantioquia, que aseguró que Medellín y los otros 39 municipios que disponen sus residuos en el relleno ubicado en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá Valle de Aburrá , podrán seguir haciéndolo solo hasta el 17 de octubre.

"Teniendo en cuenta que los estudios que ha presentado Emvarias no garantizan la seguridad o la estabilidad, y en particular el manejo de los lixiviados que se generan en ese vaso, la corporación decide no autorizar el uso de ese cambio menor", había dicho inicialmente Marcela Ruiz, subdirectora de Sostenibilidad y Gestión Territorial de la entidad.

De igual forma, aunque Corantioquia informó que no autorizó el uso de un área de 380.000 metros cuadrados adicionales en el vaso Altaír, Emvarias aseguró que no ha sido notificada de esa decisión.

