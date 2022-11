Salir al supermercado salvó a mujer de morir en choque de avioneta contra su vivienda en Medellín

Esta es una historia milagrosa, pues en medio de esta tragedia, sigue con vida doña Astrid Córdoba, quien vive en la vivienda del tercer piso de un edificio donde se estrelló la avioneta que dejó ocho personas muertas en el barrio Belén Rosales de Medellín.

Doña Astrid se salvó porque una hora antes de la colisión, había salido hacia el cercano Parque de Belén para comprar algunos productos al supermercado, pues es ama de casa y habitualmente pasa la mañana en el hogar.

Publicidad

Sin embargo, relató que cuando estaba en el mercado, una llamada de una vecina la alertó de la tragedia y de un incendio en su casa que la dejó perpleja.

"Que yo a dónde está? Y yo no, yo estoy por aquí en el parque de ver en y me dijo así es que se está incendiando tu casa yo, pero como así yo no he de nada conectado ni nada así como raro, no algo pasó algo. Pasó su casa está incendiando en una tragedia", dijo.

Lea también:

Aunque corrió angustiada para ver lo que pasaba en su casa tras la caída de la avioneta, agradeció a Dios por haber salido porque el impacto destruyó todo en ese piso 3 y tal vez sería una de las víctimas fatales.

Publicidad

"Yo sé que es la mía porque la avioneta dentro y destruyó todas las tres habitaciones que hay por la parte de atrás, no sé ni por eso escuché que estaban como el edificio enseguida como un regular y el otro también", añadió Asttrid.

Doña Astrid, así con otras cuatro familias, está a la espera de que la aseguradora de la aeronave les dé alguna solución, pues no sabe quién responderá por sus viviendas y su estadía pues quedaron damnificados. En total, cuatro viviendas y un taller de confección fueron evacuados.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, Fallar y triunfar: