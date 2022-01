¿Será una realidad la segunda pista para el aeropuerto José María Córdova de Rionegro?

El Ministerio de Transporte instauró una mesa de trabajo con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Rionegro para trabajar en la consolidación de la segunda pista del aeropuerto internacional José María Córdova.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que en la instalación de la mesa técnica para la ampliación de la segunda pista del Aeropuerto José María Córdoba definieron una ruta de trabajo y acordaron que se continúe con reuniones mensuales.

Publicidad

“El crecimiento muy importante de pasajeros y las cargas del aeropuerto están implicando cada vez más la necesidad de un segundo terminal y de una segunda pista. Esa mesa nos dirá la ruta para avanzar de forma integral”, dijo el mandatario seccional.

Sin embargo, desde la veeduría vida del Aeropuerto José María Córdova y las comunidades afectadas por el megaproyecto exigen que sean tenidos en cuenta en todo aquello que acontece con las obras.

Publicidad

“Ya llevamos un gran tiempo, unos 5 años con las tierras afectadas y sin poder hacer nada con ellas. Sabemos que no hay plata desde el Gobierno Nacional para pensar en una segunda pista, que no hay licencia ambiental y no hay estudios de ingeniería que respalden esta obra”, relató en BLU Radio Héctor Gil.

Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que el gran reto de esta mesa es priorizar una planeación adecuada acorde al crecimiento del sector aéreo, incluyendo la ampliación del aeropuerto de Rionegro y el traslado del de Medellín.

Publicidad

La mesa técnica está constituida por diversas entidades y en tres meses se entregarán las conclusiones de la primera fase de discusiones sobre la ampliación del aeropuerto.

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: