Si me hacen prueba de ADN sale arepa con chorizo: director de ESU tras polémica por nacionalidad

Edwin Muñoz Aristizábal, nuevo director de la Empresa para la Seguridad Urbana de Medellín (ESU), habló en Mañanas BLU sobre la polémica por su nacionalidad y los señalamientos de haber incurrido en falsedad en documento público por datos errados en su hoja de vida.

"Si me hacen una prueba de ADN creo que sale arepa con chorizo, porque toda la vida me he alimentado con todos los productos colombianos", sostuvo el funcionario.

Muñoz Aristizábal dijo que la polémica sobre su nombramiento obedece a un error humano y recalcó que es colombiano, país al que llegó a los 5 años.

“Marqué por error, no es que se haya mentido, fue un error humano y todos los anexos están debidamente diligenciados”, aseguró el funcionario cuya designación ha levantado críticas en contra del alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

“Yo tengo mi cédula colombiana, tengo la nacionalidad colombiana. Toda esta polémica se ha generado porque en una casillita seleccioné mal”, añadió.

De acuerdo con Muñoz Aristizábal, los soportes que presentó muestran que se trató de un error que ya está subsanado por haberse corregido.

"Toda la polémica se inició porque era venezolano. Hasta personas me decían en redes sociales que era infiltrado de Maduro, de las Farc", sostuvo.

