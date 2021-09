Siguen las diferencias entre Medellín y Rionegro por segunda pista del aeropuerto José María Córdova

Sigue la polémica y diferencias entre la Alcaldía de Medellín y del municipio de Rionegro por la segunda pista del aeropuerto José María Córdova, dentro de la iniciativa que ha insistido, en varias ocasiones, el alcalde Daniel Quintero de sacar el Olaya Herrera de la ciudad para construir un parque, por lo que ahora dispuso de 3.000 millones de pesos para adelantar los estudios.

Durante un foro de movilidad del oriente, que se adelantó en el municipio de El Carmen de Viboral, el representante de Medellín, el director del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio López, aseguró que se tienen esos recursos para que se empiece a trabajar con los planes de expansión.

Ante este anuncio, el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández, municipio donde está ubicada la terminal aérea, insiste que no hay avances en ese proceso porque el Gobierno Nacional no tiene recursos. Por tal motivo se tiene una mesa técnica que se reunirá prontamente, pero fue enfático en señalar que esa segunda pista no es para resolver una necesidad de Medellín.

“Que el tema de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova no puede jalonarse para resolverle un problema a Medellín no es para pensar el traslado único y exclusivamente del aeropuerto Olaya Herrera para Rionegro, es para dar una solución de país y departamental”, afirmó el alcalde Hernández.

Aunque desde la Aeronáutica civil y el concesionario Airplain, operador de ambos aeropuertos, no han hecho un pronunciamiento oficial, aseguran que la decisión se tomará en una mesa técnica encabezada por el Ministerio de Transporte.

