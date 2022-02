Sindicato del Metro de Medellín pide suspender inspecciones de rieles en horario comercial

A propósito de la muerte de los dos empleados del Metro de Medellín, el sindicato de la empresa pidió a la Gerencia suspender actividades como inspecciones en los rieles durante el horario comercial y mejoras en la señalización, hasta que no se aclare lo ocurrido con los compañeros o se garanticen las condiciones de trabajo. Aseguran, además, que el Metro no ha cambiado nada en el plan de seguridad.

A través de una carta enviada a la Gerencia general del Metro, el sindicato de la empresa le exigió implementar e informar los cambios necesarios en el sistema de señalización y más para quienes recorren los rieles, esto tras la muerte de los operarios Gustavo Adolfo Atehortúa y Carlos Mario López Correa, en medio de trabajos rutinarios en la estación Sabaneta.

Claudia Montoya, presidenta del sindicato, afirmó que los cambios implementados en noviembre no han sido suficientemente socializados y por esto las inspecciones a rieles que no sean urgentes o no tengan más de tres empleados, deben ser suspendidas.

“Es que se suspenda de manera inmediata los ingresos a las vías con aseguramiento propio, acá se está poniendo en riesgo la vida de muchos compañeros, los compañeros de las estaciones, los auxiliares operadores, los operadores de estación, porque son compañeros que incluso bajan de manera individual a las vías”, informó Montoya.

Según Montoya, este tipo de inspecciones se siguen programando pese a las reiteradas peticiones. También, agregó, siguen esperando una comunicación más oportuna, tanto con las solicitudes como con la respuesta de lo que pasó con los compañeros.

