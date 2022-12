SuperTransporte ordena suspender operación de empresa accidentada en Guatapé

La Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó suspender la operación de empresa HJ Vallejo – Asobarcos, vinculada al accidente que se presentó este fin de semana en Guatapé y que dejó siete personas muertas.



Según la investigación, la empresa de servicio público de transporte fluvial incumplía las condiciones técnicas y de seguridad y no podrá volver a operar hasta que acredite el cumplimiento de las mismas en sus 13 embarcaciones afiliadas.



La medida cautelar suspende inmediatamente la operación de la empresa, por lo que no podrá prestar el servicio hasta nueva orden de la entidad de control, que investiga el naufragio de una de sus embarcaciones.



El SuperTransporte continuará con las labores de inspección de la motonave accidentada, así como de las demás embarcaciones de esta empresa y, en general, de todas las que prestan el servicio en el embalse El Peñol-Guatapé.



"La medida de carácter preventivo no solo busca garantizar que el servicio se preste bajo los parámetros de seguridad exigidos por la ley, sino también salvaguardar la integridad de los usuarios que pudieran llegar a contratar los servicios de transporte de esta empresa, mientras la investigación permite aclarar los hechos que dieron lugar al accidente del pasado domingo en el embalse”, indicó el superintendente Javier Jaramillo.