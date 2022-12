Támesis le dice ‘no’ a la minería

Para los concejales de Támesis, quienes votaron unánimemente, la minería no tiene cabida en ese municipio. Su ejercicio sería mucho más perjudicial que benéfico para una región que ha sido agropecuaria por excelencia.

Publicidad

Así lo explicó el concejal Sergio Ruiz, partidario de la iniciativa, quien además pidió a otros municipios que tomen como ejemplo a Támesis para analizar detalladamente los permisos mineros en sus territorios.

“Nuestra cultura y nuestra historia nos ha demostrado que este es un territorio específicamente para el tema agropecuario dónde viene teniendo mucha influencia también el tema turístico y por esta razón es y porque la sociedad civil así nos lo ha exigido nosotros decidimos no tener minería en este territorio”, ratificó el corporado.

Publicidad

Lo que no quieren, más allá de no explotar su terreno, es que se repita la historia de otros municipios antioqueños en donde la minería no solo ha traído la atención de las multinacionales, la explotación y explotación sino problemas sociales, inseguridad y alteración de orden público.