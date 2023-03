“Tenemos pérdidas por más de $20.000 millones”: ACC tras ocho días de bloqueos en Bajo Cauca

Ante el paro minero que se mantiene en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, que ya completa ocho días, uno de los actores más impactados es el gremio camionero, por ejemplo, la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) aseguró que en ese tiempo han calculado pérdidas por más de 20.000 millones de pesos.

“Nos tienen los carros bloqueados y el Gobierno no ha podido levantar este paro que nos tiene muy mal. Los conductores estaban ayer en el municipio de Caucasia cuando llegaron unos hombres en capucha y les dijeron o ‘atraviesan los camiones en la carretera o se los quemamos’, por lo que no tuvimos otra opción. Ellos dijeron que si bloqueábamos a los carros no les iba a pasar nada, entonces ahí están, esperamos que pronto se supere esta situación”, contó a Blu Radio el director de la ACC, Alfonso Medrano, quien contó que en ese municipio quienes protestan los amenazaron de muerte con pistolas y que les quemarían los vehículos si no apoyaban en paro.

Además, el gremio levantó su voz de protesta ante las amenazas de las que han sido víctimas los camioneros en el departamento de Antioquia, pues aseguraron que hay total abandono por parte del Estado a los conductores.

La ACC aseguró que son diferentes mercancías que están sin poder moverse ante este paro y que les preocupa la operación del gremio, pero también la vida de los conductores.

