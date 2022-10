¿Un fantasma en el edificio Mónaco? La foto que genera asombro en redes

Esta semana se ha hecho viral una imagen del reconocido edificio Mónaco, pues quien la tomó vio un detalle que le pareció extraño y quiso compartirlo en redes.



En la foto aparentemente se ve una sombra en uno de los pisos intermedios de la edificación. Incluso, algunos se han atrevido a especular sería el fantasma de su propietario, el desaparecido capo Pablo Escobar.

La mujer escribió en Facebook:



“Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tome una foto a este edificio y cuando la acerqué vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio pero la verdad no sé qué pensar en este momento”.