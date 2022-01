Usuarios, hospitales y clínicas en Antioquia, preocupados por liquidación de Coomeva

La decisión de liquidación de Coomeva pone en aprietos el sistema de salud y atención en Antioquia , pues al menos 230.000 afiliados quedan en vilo y a la espera de que los trasladen a otras EPS. El Colegio Médico de Antioquia teme por el futuro de los tratamientos de los usuarios.

La preocupación también está con los hospitales del departamento, en especial los públicos, pues si antes había atrasos con los pagos por servicios ya prestados, ahora no saben si se van a pagar o no esas deudas.

Luis Alberto Martínez, presidente de Aesa, aseguró que las deudas de esta EPS con los hospitales públicos asciende a los 750 mil millones de pesos, y se suma a lo que ya han dejado de pagar otras entidades como Salucoop, Café Salud y Cruz Blanca, también liquidadas.

“Pues entran en un proceso muy tortuoso de reconocimiento de acreencias a los diferentes prestadores de salud, en este caso hospitales públicos y privados de Antioquia, pero viene luego etapa de reclamación y Coomeva debe hacer líquidos sus activos para tener recursos y responder”, manifestó el doctor Martínez.

Son varios usuarios que temen que los procedimientos que llevaban con la EPS queden interrumpidos, como Carolina Jiménez, una usuaria que asegura que no sabe a qué EPS la van a trasladar.

“Si queda uno como preocupado, para qué EPS pasarse, las veces que tuve que utilizar la EPS no me fue muy bien, me tocó poner la queja ante la Superintendencia para que se me diera la autorización de un medicamento que no podía suspender”, relató.

Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico, llama la atención frente al traslado de los usuarios de Coomeva a otras EPS, pide que se les permita continuar con los tratamientos ya iniciados y que se realicen sin ningún obstáculo. Además, criticó a las EPS como forma de intermediación.

“Esta situación evidencia la inconveniencia de la intermediación financiera en el sector salud, por causa de la corrupción y deseo de lucro desmedido del sector privado”, criticó.

Insistió esa intermediación de las EPS con los recursos de los colombianos y señaló que es indispensable una reforma del sector salud para que permita que el sistema pueda llegar a su fin.