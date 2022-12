Vereda Orejón de Briceño es ejemplo en desminado humanitario del país

Atrás quedaron estas sinfonías del terror, las escenas de mujeres tendidas en el suelo estallando en llanto, la inocencia de los niños por el suelo, el campesino mutilado, o las bestias desparramadas en un mar de sangre en la vereda Orejón, en Briceño.



Desde hace 24 meses la vida en el campo de esta vereda en el norte de Antioquia se cuenta distinta. La llegada de un batallón de desminado, acordado por el Gobierno y las Farc dentro de los acuerdos de paz en 2015, les ha permitido a los lugareños apropiarse de los terrenos que antes no pisaban por miedo, relata Sor Eugenia Holguín.



Actualmente, Alto Capitán, Alto de Chirí y otras ocho zonas han sido limpiadas y declaradas libre de minas antipersona. Los trabajos se concentran ahora en el cerro de El Oso, asegura otro campesino de Orejón, Hernán Moreno.



Pero el proceso no ha sido fácil. Una tarde de miércoles de 2015, el soldado Wilson de Jesús Martínez, detonó por accidente una mina antipersonal, cual héroe que entregó su vida en el campo, a cambio de la tranquilidad del campesino cualquiera.



Hoy, dos años más tarde, las vacas pastan a diario, el ordeño se hace en la tierra a la madrugada, los niños no temen ir a la escuela y en Orejón, el miedo pasa.



