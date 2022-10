Ya estoy acostumbrada a que me amenacen: Claudia Carrasquilla

De acuerdo con la directora de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, por lo menos 26 organizaciones delincuenciales de la ciudad estaban haciendo una colecta de 200 millones de pesos para atentar contra su vida.

“Debo seguir adelante y no me puedo dejar arruinar por esos criminales que me quieren dejar por fuera del camino”, manifestó Carrasquilla.

Los diferentes golpes a las bandas criminales que operan en el Área Metropolitana dedicadas al hurto de vehículos, extorsión y narcotráfico, habrían motivado al plan contra la directora Carrasquilla.

Sobre la captura de alias ‘Pantera’, Claudia Carrasquilla indicó que era el cabecilla de un grupo delincuencial que se había formado en Segovia y estaba aliado al Clan del Golfo. "Alias 'Pantera' siempre ha estado detrás de estas amenazas”, manifestó.

La directora de Fiscalías de Medellín agradeció el respaldo que ha recibido. “He sentido la solidaridad de todas las autoridades”, puntualizó.