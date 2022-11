Yuberjén Martínez recibirá por fin su casa propia en Chigorodó

Para la familia Martínez Rivas, este viernes se cumple uno de los sueños más anhelados: tener casa propia.



No es más que una edificación de dos plantas con cuatro cuartos y otros espacios recibirán tras la promesa que hizo el Gobierno de otorgarle un techo a Yuberjén Martínez, el boxeador que hizo a vibrar a Colombia, al ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.



Sobre la alegría que invade el pecho y corta las palabras al hablar, se refirió Didier Martínez, el hermano menor del boxeador, quien detalló a Blu Radio, como será la ‘mansión’ que habitarán en Chigorodó.



Lastimosamente, para la entrega no estará Yuberjén, quien participa en varios fogueos en Italia. En su reemplazo, las llaves de la vivienda, ubicada en el barrio La Floresta, las recibirá su madre, Neila Rivas, quien no aguantó las lágrimas al conocer la noticia.



La vivienda fue construida con recursos del Ministerio de Vivienda, un lote donado por la Alcaldía de Chigorodó, bajo la ejecución y otras donaciones de la empresa privada por un valor cercano a los 86 millones de pesos.