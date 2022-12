A abusadores los están juzgando por el delito equivocado: secretaria de la Mujer

Marta Sánchez, secretaria de la Mujer del Distrito, se refirió a los recientes hechos que se han registrado en la ciudad en relación a abusos en contra de la mujer.



“El primer llamado es el tema frente a la no tolerancia de la violencia contra las mujeres. Eso es un problema muy grande como sociedad. Lo segundo que nos parece muy importante es que hay una gran impunidad frente a la violencia contra las mujeres”, expresó. (Lea también: Policía revela retrato hablado de hombre señalado de abuso en TransMilenio )



Añadió que muchas veces las capturas no sirven de nada debido a que a los sujetos muchas veces son excarcelados porque los juzgan por el delito de injuria por vía de hecho y no agresión sexual.



Cuestionó que no hay mucho compromiso del Congreso para proteger la integridad de la mujer. (Lea también: Capturan a hombre por nuevo caso de abuso sexual en TransMilenio )



Al referirse al grupo de mujeres 'caza abusadores', dijo que aún sigue operando ese cuerpo especializado y han detenido a varios sujetos. En cuanto al vagón rosado en TransMilenio dijo que como Secretaría de la Mujer sigue insistiendo en que esa es una medida inmediata que las mujeres pueden optar para sentirse más seguras al viajar.