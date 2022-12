A joven atacada con ácido le dieron pomada, naproxeno y la enviaron a su casa

El 16 de octubre la vida de Andry González cambió de forma inesperada. Cuando salía de su casa fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le arrojaron una sustancia que quemó varias partes de su cuerpo.



“Venía llegando de mi casa cuando dos sujetos me llamaron por ni nombre, volteé a ver y me arrojaron un líquido que hasta el momento se desconoce. Fui quemada en el pecho, senos, pierna derecha y brazo derecho”, narró la mujer.



Según la joven, aunque fue al hospital San Antonio de Pitalito en el departamento del Huila donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado.



Sin embargo, el hospital la envió a su casa como si se tratara de una emergencia ambulatoria. (Lea también: Proyecto que busca castigar ataques con ácido se salva de ser archivado )



“Me dieron sulfaplata, una crema para las quemaduras, y naproxeno para el dolor”, contó.



La joven llegó al Hospital Simón Bolívar de Bogotá para que le traten sus heridas y pueda ser atendida como se merece. Sin embargo, no quiere volver a su tierra, pues teme por su vida.