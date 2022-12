¡Abuela ladrona! Fingió estar enferma para robar 10 millones a quien la ayudó

El millonario robo fue protagonizado por una mujer de más de 70 años y un cómplice, en la calle 100 con carrera 19, Bogotá.

Según el relato de la víctima, la abuela le pidió ayuda y fue en ese momento en el que apareció un hombre junto con ella para auxiliarla.

Publicidad

Lea también: Cada día capturan 10 venezolanos en Bogotá por casos de robo, dice Policía

Al parecer, a la víctima le dieron alguna sustancia y le hurtaron 10 millones de pesos.

“Yo andaba como ida, no sé (…) me pasaron una libreta para escribirles la dirección (…) en un taxi me preguntaron que si vivía sola (…) el delincuente ingresa al apartamento y me dice que, ¿si tengo plata? y yo se la di”, relató la mujer.

Escuche el informe completo de El Ojo de la Noche en Mañanas BLU aquí:

Publicidad