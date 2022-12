Acnur rechaza asesinato del líder social Bernardo Cuero

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) expresó su preocupación frente a este hecho, que asegura pudo evitarse, y hace un llamado especial al Gobierno colombiano y a las entidades responsables para que se realice la investigación pertinente y se judicialice a los autores del crimen.



La Acnur rechazó el asesinato de Bernardo Cuero, víctima de desplazamiento forzado, representante de la Mesa de Víctimas del Atlántico, líder social y miembro activo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, el pasado miércoles 7 de junio.



Pese a las múltiples amenazas y atentados que había recibido, Cuero no contaba con medidas de protección para salvaguardar su vida, a pesar de haberlo denunciado ante las autoridades e instituciones responsables, según denunció Acnur.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las autoridades de San Gil investigan la muerte de un joven que se encontraba desaparecido desde hace 4 días y cuyo cuerpo fue hallado al interior de una caverna. La Policía no descarta que pudo tratarse de un suicidio.



-Por cuenta del paro de maestros la Secretaria de educación de Cali tuvo que cancelar los contrataos de desayunos escolares y trasporte, afectando a 160 mil niños.



-La esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, denuncia hoy que otra vez no la dejan entrar a Ramo Verde a ver al dirigente político.



-El ciclista australiano Rojan Denis ganó la primera etapa del Tour de Suiza y se puso la camiseta de líder.