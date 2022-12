Actualizar semáforos de Bogotá mejorará tiempos de viaje hasta un 30 %: Distrito

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que renovar la red semafórica de la capital ayudará a reducir drásticamente los tiempos de viaje.



Según Bocarejo, “puede haber mejoras en tiempos de viaje del 15 al 30 por ciento”.



Explicó que la decisión se tomó porque Bogotá tiene un retraso grande en términos semafóricos y prometió un proceso de contratación “absolutamente transparente” para garantizar que no se roben el dinero ni se entreguen contratos a dedo.



“No hay un plan vial billonario que se pueda realizar que genere unos beneficios tan grandes”, enfatizó.



Dijo que la modernización de los semáforos costará 235 mil millones de pesos y se espera que el reemplazo se demore unos dos años y medio.



Finalmente, el secretario de Movilidad explicó que la renovación no se hizo antes por varias dificultades en los procesos.



“Trataron de desarrollar un sistema nuevo y tuvieron mucha resistencia en los procesos licitatorios”, finalizó.