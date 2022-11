Advierten crisis ambiental en Bogotá si no se resuelve aumento en tarifa de aseo

A través de una misiva conocido por Blu Radio, el viceministro de agua y saneamiento básico, Jorge Andrés Carrillo, le pidió al procurador Fernando Carrillo que interceda y acompañe el estudio del aumento de tarifas para relleno de Doña Juana pues, según él, si no se resuelve rápido “podríamos estar enfrentados a una crisis sanitaria y ambiental dentro de muy poco”.

Hay que decir que la solicitud cumple 8 meses en los despachos de la Comisión de Regulación de Agua (CRA) y no ha pasado nada, no han decidido si aprueban o no el aumento que, según las autoridades, es necesario para definir el futuro del relleno.

Sobre el tema el viceministro aseguró que esos trámites pueden durar no más de 2 meses y dice, hay algunas actuaciones de funcionarios que están dilatando ese proceso. “ Han pasado muchas cosas como algunos impedimentos por parte de los comisionados que han actuado, algunos recursos, se generan cada vez requerimientos adicionales, maniobras adicionales, que pueden dilatar el proceso”, enfatizó Carrillo.

Tanto los operadores como el Distrito, ya le pidieron a la Comisión de Regulación de Agua (CRA) que estudie con más celeridad el incremento en las tarifas de aseo porque, según los operadores y el Distrito, es necesario para tecnificar la manera como se tratan y almacenan las basuras y así cubrir las fallas en la operación del relleno. Actualmente, llegan al relleno 6.300 toneladas al día y por cada tonelada sobran solo 21.000 pesos tarifa que, según los operadores, está por debajo de cualquiera en el país.

