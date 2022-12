Advierten riesgos de implementación de buses provisionales del SITP a la flota

Este martes comenzó el proceso de desmonte gradual del Servicio Integrado de Transporte Público provisional en el que se seguía recibiendo dinero en efectivo por el pasaje.



El presidente de la Asociación Integradora de Transportadores y Propietarios de transporte público y SITP, Édgar Torres, explicó en entrevista con Vive Bogotá de BLU Radio que con la implementación se presentará el servicio de transporte en un nuevo esquema que terminará afectando a muchos.



Sin embargo, criticó que se están desconociendo las condiciones contractuales en las cuales estaban contratados los conductores, sino que además no se han cumplido las condiciones contractuales de los que no han recibido los operadores.



“Implementaríamos la flota para unos vehículos que están por fuera de su vida útil, ya casi no son operables y es una inversión muy grande”, advirtió.



Escuche en el audio adjunto todos los riesgos que tendría el desmonte de los buses provisionales.