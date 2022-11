Al finalizar el paro, docentes del Distrito anuncian toma de colegios en Bogotá

La Asociación Distrital de Educadores, ADE, cerró protesta anunciando que se tomarán los colegios públicos con estudiantes y padres de familia después del regreso de vacaciones

La jornada de paro frente a la Secretaría Distrital de Educación, en el occidente de Bogotá, finalizó sobre las dos de la tarde sin mayores logros para los docentes del Distrito quienes se congregaron para reiterar al gobierno distrital algunos de los puntos sobre los que tienen mayor diferencia.

Así lo informó el presidente de la ADE, William Agudelo, al denunciar que los profesores desde hace un año no tienen afiliación a ARL, lo que se ha evidenciado en un aumento de las incapacidades “el cual se elevó en 2018 a 396 mil días, en su mayoría, por causa de enfermedades relacionadas al estrés laboral, manguito rotador y problemas de voz”.

El anuncio

Ante la situación el magisterio anunció a través de la ADE la toma de los 387 colegios públicos al regreso de las vacaciones con estudiantes y padres de familia a quienes convocarán a partir de asambleas; al mismo tiempo, con el apoyo de algunos concejales de Bogotá con los que han hablado, buscarán citar a control político a la Secretaría de Educación.

¿Qué reclaman los docentes?

Salud ocupacional, los profesores denunciaron que desde hace cerca de un año no están afiliados a ninguna Administradora de Riesgos Laborales, Arl, lo que según el gremio se ha visto reflejado en un aumento de las incapacidades el cual se elevó en 2018 a 396 mil días, en su mayoría, por causa de enfermedades relacionadas al estrés laboral, seguida del manguito rotador y afectaciones de la voz en general. Para Agudelo ellos son los únicos empleados del país que no tienen salud ocupacional.

Asimismo, el presidente de la ADE, señaló que no están afiliados desde hace un año al manifestar que “la competencia no solo de la Secretaría de Educación, sino también del Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora, pues a pesar que ya existe reglamentación frente al tema, no hay recursos y desde hace un año no se abre licitación a las Arl”, concluyó.

Otros de los puntos en materia de salud que denuncia el magisterio es la dificultad para la asignación de citas y entrega de medicamentos.

La jornada única es otro dolor de cabeza para los profesores de Bogotá, quienes basan sus reclamos en afirmar que los colegios públicos deben cumplir condiciones como infraestructura, garantizar la alimentación escolar caliente y hacer nombramiento administrativo de maestros pues afirman que en la actualidad se está incumpliendo la norma.

En la actualidad son 188 colegios públicos en Bogotá de los 387 existentes -con 700 sedes- los que prestan el servicio de jornada única.

En este sentido, advierten sobre la tercerización que viene haciendo el Distrito con profesores de las cajas de compensación y la contratación de venezolanos a través de la convocatoria que realizó en los últimos meses para convalidar títulos y vincularlos como maestros con el fin de cubrir la demanda.