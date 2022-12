Apagón cerca de TransMiCable afectó por 15 minutos el servicio en Ciudad Bolívar

Tras apenas cinco días de iniciar operaciones oficialmente, el sistema de transporte TransMiCable, en el sur de Bogotá, sufrió un corte de energía durante la mañana de este miércoles que obligó a suspender el servicio.



El hecho se presentó a las 11:00 de la mañana de este miércoles en el barrio Manitas, localidad Ciudad Bolívar, donde usuarios del sistema tuvieron que acudir a rutas alimentadoras para continuar su viaje mientras operadores le dieron paso al motor de respaldo.

Según un comunicado de la empresa Codensa, hubo “una afectación en el circuito que se encuentra en Tunal, cerca de TransMiCable. Se está revisando para encontrar la razón de la falla y se espera en 2 horas haber superado la afectación y normalizar el servicio. Sin embargo, ya hay suplencia de servicio por otro circuito y TransMiCable opera normalmente”.



Por su parte, TransMilenio comunicó que “este tipo de situaciones son normales dentro de la operación, lo cual no representó una emergencia para los usuarios, quienes contaron con la posibilidad de continuar su viaje en las rutas alimentadoras y zonales que operan en la localidad”.

John Freddy Reyes, jefe de operaciones de Transmicable le explicó a BLU Radio que la situación se originó por una interrupción en el fluido eléctrico.



"Tuvimos una variación de voltaje en el suministro de energía, estamos esperando un reporte del operador del fluido eléctrico que es Codensa para que nos informe qué fue lo que sucedió. Esta situación originó que la transferencia se trabara y no pudiéramos arrancar de manera inmediata con las platas que tenemos en reserva. Inmediatamente se analizó la situación se atendió y se dio solución sin ningún problema en la operación", declaró Reyes.



Sin embargo el susto no fue menor, varios de los pasajeros de ese momento relataron que sintieron miedo porque tardaron más de 35 minutos suspendidos en el aire.



Mientras tanto los usuarios que esperaban abordar el sistema tardaron más de 30 minutos esperando a poder subir. "Las cabinas no se movían, el sistema no estaba funcionando y nos explicaban que había mucho viento", declaró un pasajero.