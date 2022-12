Aumenta la percepción de inseguridad en Bogotá, según informe

Este análisis, que la CCB lleva ejecutando semestralmente desde hace 18 años, contiene recomendaciones para la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Gobierno Nacional y la Policía, que buscan apoyar la gestión de estas entidades en el mejoramiento de la seguridad en la capital colombiana. La encuesta fue realizada por la firma Datexco y aplicada en junio y julio de 2015, y a ella respondieron 10.000 personas. (Vea además: ¡Tenga cuidado! Estas son las localidades donde más roban bicicletas en Bogotá )



Mónica de Greiff, presidente de la CCB aseguró que “esta encuesta busca aportar a la construcción de una Bogotá más segura y competitiva, con mejores condiciones de desarrollo tanto para los ciudadanos como para los más de 400.000 empresarios registrados en Bogotá y la Región”.



Según la encuesta, el 13 % ha sido víctima de un delito en la ciudad, 38% conocen a algún familiar que ha sido robado, mientras que el hurto a personas con un 65%, el robo de carros con un 21% y el hurto a comercio con un 7%, son los delitos más comunes entre los cuestionados



Jorge Mario Díaz, vicepresidente de articulación público-privada de la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que, según la encuesta realizada a 10 mil ciudadanos, la seguridad en la ciudad ha disminuido.



“Los encuestados señalan que la percepción de inseguridad se ha deteriorado en el transporte público a causa de las aglomeraciones en el Transmilenio, la presencia de hurtos en los buses articulados”, aseguró Jorge Mario Díaz.



La calificación positiva frente al servicio que presta la Policía se ubica en un 38%, por lo que el funcionario dijo sentirse preocupado ante la baja calidad de servicio que los uniformados asignados a los cuadrantes están prestando.



Díaz agregó que llama la atención el bajo porcentaje de denuncias presentadas por parte de los bogotanos, y señaló que son ellas el factor determinante para combatir los delitos presentados en la ciudad.



Victimización



El 13% de los encuestados dijo haber sido víctima de un delito en Bogotá, un 25% dijo que alguien dentro de su familia también lo fue. El indicador de victimización para el primer semestre de 2015 fue de 38%, igual al obtenido durante el mismo período de 2014. Supera en 8 puntos la meta del Plan de Desarrollo 2012-2016 de reducir el porcentaje de victimización a 30%.



El hurto a personas fue el delito de mayor incidencia entre las víctimas directas, con un 65%, seguido del hurto de vehículos con un 21% y del hurto a comercio con un 7%.



El celular sigue siendo el objeto más hurtado a los bogotanos (39%), seguido de otros artículos de valor como documentos, joyas, billeteras y bolsos, con un 28%; y dinero en efectivo, con un 26%.



El lugar más común donde ocurren los delitos continua siendo la calle, con 39%; seguido del transporte público, con 33%; establecimientos comerciales, con 14%; viviendas, con 7% y otros sitios, con 7%. Los delitos en el transporte público crecieron 16 puntos, dado que en el primer semestre de 2014, el indicador se había ubicado en 17%.



El indicador de denuncia se ubicó en 18%, el nivel más bajo en 18 años desde que se hace la medición. Frente al primer semestre de 2014, el indicador se redujo en cinco puntos y se encuentra 17 puntos por debajo de la meta del Plan de Desarrollo, en el que se establecía el aumento al 35% de este indicador.



Percepción de seguridad



El 55% de los encuestados considera que la inseguridad en la ciudad aumentó en el último año. En el mismo período de 2014 este indicador fue de 43%, es decir, se registró un aumento de 12 puntos. De quienes consideran que la inseguridad ha aumentado, 41% lo atribuye a la presencia de grupos delincuenciales.



Los bogotanos perciben que el lugar donde más ha aumentado la inseguridad es el transporte público. Adicionalmente, el 86% de los encuestados asegura que Transmilenio no es un lugar seguro. La razón por la que los entrevistados consideran este sistema de transporte inseguro es por robos (53%) y aglomeraciones (10%).



Un 28% de los encuestados opina que el barrio donde reside es seguro. Esta cifra bajó en ocho puntos frente al primer semestre de 2014 (36%), y es la más baja registrada desde que se aplica la medición.



El delito que más preocupa a los bogotanos es el hurto a personas (44%), seguido del homicidio común (17%), robo a residencia (11%), lesiones personales (10%), venta de drogas (8%) y abuso sexual (5%).



Institucionalidad



El 41% de los encuestados afirma que la prioridad para mejorar la seguridad en la ciudad debe ser mejorar la justicia y aumentar las penas. Otro 22% opina que se debe acabar con la corrupción en la Policía, mientras que un 11% de los entrevistados cree que lo más importante es la inversión social.



El programa del Gobierno Distrital más reconocido por la ciudadanía sigue siendo el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123). El porcentaje de personas que afirmaron haber utilizado el NUSE 123 se ubicó en 17%, es decir ocho puntos por debajo del primer semestre de 2014. De este total, un 41% se comunicaron con el servicio por temas de seguridad y un 25% por temas de convivencia.



En lo relacionado con el sistema penal acusatorio, un 44% de los entrevistados afirma conocerlo, pero de estos un 88% tiene una imagen desfavorable.



Servicio de la Policía



La calificación positiva del servicio prestado por la Policía se ubicó en 38%, lo que significa una disminución de seis puntos frente a la cifra de 2014, cuando se ubicó en 44%. 10 puntos por debajo de la meta del Plan de Desarrollo 2012-2016, proyectado a 48%.



28% de quienes acudieron a la policía tuvo una mala experiencia en el servicio y la principal razón de su calificación negativa es que según ellos esta entidad no prestó atención a su denuncia (43%), seguido de la demora en la atención (27%) o no consiguieron una solución a su consulta (24%).



Sobre el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, un 65% de los encuestados manifestó conocerlo, frente a un 89% que había dicho saber de esta iniciativa en el primer semestre de 2014.



Del total de encuestados, un 52% considera que el Plan Cuadrante mejoró el servicio de la Policía, mientras que en el primer semestre de 2014 el dato había sido de 61%.