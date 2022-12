Bogotá tiene el metro asegurado, no hay nada que lo pueda echar para atrás: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró en Mañanas BLU que el metro de la capital está asegurado y nada puede echarlo para atrás. Además, dijo que no volverá a postularse a la administración de la ciudad.

“Bogotá tiene el metro asegurado, no hay nada que lo pueda echar para atrás”, indicó el gobernante.

“Deberá comenzar a hacerse en marzo del año entrante”, agregó.

Peñalosa aseguró, además, que Claudia López quería tumbar el metro de Bogotá. “Esto es información, no es opinión”, sostuvo.

De acuerdo con Peñalosa, cualquier persona que llegue a la Alcaldía se la pasará inaugurando obras y declaró que hay más de 100 proyectos caminando.

“Aquí tenemos unos procesos gigantescos andando que van a transformar esta ciudad”, declaró.

“Nosotros recibimos una Alcaldía hecha un desastre total, no había recursos, nada. Tocó poner orden desde cero”, añadió.

Sobre el lema “impopulares pero eficientes”, el alcalde de Bogotá dijo que fue producto del desespero.

“El eslogan no me lo inventé yo. Se lo inventó nuestro equipo, nuestra directora de comunicaciones, María Helena Romero. No fue publicidad ni nada, yo creo que fue producto del desespero”, manifestó, entre risas, el mandatario.

