“Cambiar línea del metro es un capricho frívolo de Petro; desperdiciará $15 billones”: Peñalosa

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa calificó como un capricho frívolo la petición del presidente Gustavo Petro de cambiar el trazo de la primera línea del metro de Bogotá, algo que, según dijo, aumentará en 15 billones la ejecución de la obra.

“Ese es un capricho frívolo del presidente Petro que va a desperdiciar por lo menos 15 billones de pesos de los colombianos. Con eso se podría hacer vivienda social para cuatro millones de colombianos”, expresó Peñalosa, en cuya administración se realizaron los diseños que se debían ejecutar en la alcaldía de Claudia López.

De otro lado, Peñalosa, pese a que admitió no ser un experto jurídico, advirtió de posibles líos jurídicos de parte de las empresas que participaron en la licitación.

“No puedo entrar en los detalles jurídicos, no soy experto, pero es complejo. Hay empresas que participaron en la licitación que pueden decir que cambiaron las reglas con base en las cuales ellos habían participado. También hay financiación de entidades muy serias, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones”, explicó.

El exalcalde insistió en que hoy las obras del metro están avanzadas, sobre todo en el sur de Bogotá, y hacer cambios significa despilfarrar recursos.

“El metro está muy avanzado. (…) Petro es muy bueno para hablar, pero no para hacer. No tiene idea de transporte, ni de metro, a él le gusta es la política. Si se ponen a hacer esos cambios van a despilfarrar 15 billones de los colombianos”, añadió tras advertir que, por ley, la Nación no podrá poner recursos más allá del 30%.

Peñalosa, de otro lado, expresó que puede apostar que Claudia López no dejará contratada la línea dos del metro de la ciudad: "No hay ni un solo proyecto concebido por la Alcaldía de Claudia López, todo lo que se está haciendo es lo que nosotros dejamos. Ella lo único que dice que va a dejar contratado es la línea dos del metro. Yo puedo apostar que eso es mucho bla bla bla, Petro y ella son expertos en bla bla bla. Le aseguro que no contratará la línea dos del metro".