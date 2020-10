Cien personas lo perdieron todo en el incendio de un hotel pagadiario en Bogotá

Veinticinco familias humildes, en su mayoría de origen venezolano, fueron sorprendidas por un incendi o que, al parecer, se generó en una de las habitaciones del segundo piso en un pagadiario ubicado en el centro de Bogotá.

La conflagración se desató hacia las 2:00 de la madrugada de este martes, en un inmueble ubicado en la calle 24 con carrera 13 A, en la localidad de Santa Fe.

Testigo cuenta detalles del incendio que se presentó en un edificio en la calle 23 con carrera 13 en Bogotá #MañanasBLU pic.twitter.com/dHoNScoQ1F — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 13, 2020

Johanna, habitante del lugar, se gana la vida vendiendo tintos y sostiene a sus dos hijos, contó en los micrófonos de BLU Radio la tragedia que afronta.

Perdí todo, se me quedó toda la ropa de los niños y se me quemó el resto de ropa que tenía arriba donde se incendió. Los niños estaban durmiendo en el momento y por la bulla salimos, pero yo me quedé sin ni un par de zapatos.

Como Johanna, según el reporte de las autoridades son cien personas que no saben dónde pasarán la noche.

“Alrededor de las dos de la madrugada escuché gritos arriba, se estaba incendiando algo, algunos dicen que fue un corto circuito y otros que fueron unas velas, pero aún no sabemos... yo salí de mi cuarto y vi a toda la gente corriendo, había candela entonces tuvimos que salir todos”, contó la damnificada.

En el momento, la mayoría de personas estaban descansando.

“Se quemaron unos cuartos, se cayeron los techos. En mi caso, se me vino todo el techo abajo, perdí todas mis cosas, con lo que me, ve es lo que salvé, no tengo más, nada. Igual mi esposa. Así están muchas personas también”, dijo un afectado.

Funcionarios del Idiger brindan acompañamiento a las familias y adelantan un censo de los daños generados. Los afectados por el incendio piden apoyo a las autoridades, ya que en su mayoría tuvieron pérdida total y sus labores les permiten solo el sustento diario.