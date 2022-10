CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Quinto Guerra a Alcaldía de Cartagena

Blu Radio conoció una resolución del Consejo Nacional Electoral mediante la cual asume conocimiento de una solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Antonio Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena.



Según los denunciantes, el aspirante del Partido Conservador tendría una inhabilidad para ser elegido alcalde, pues suscribió hace un año dos contratos por prestación de servicios, uno con la Gobernación de Bolívar y otro con el Ministerio de Vivienda.



Según el auto, se evaluará si hay o no una “presunta configuración de la causal de inelegibilidad”, pues la ley establece que no pueden celebrarse contratos dentro del año anterior a la elección con entidades públicas del nivel municipal o de cualquier nivel, cuando se ejecuten en el municipio respectivo, en este caso, en la cuidad de Cartagena.



La solicitud hace referencia a los contratos de prestación de servicios No. 461 con el Departamento de Bolívar, y al 329, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del 26 de enero de 2017 y el cual se extendió mediante otrosí No. 1 de fecha 30 de octubre de 2017.



Para verificar si en efecto se configura una causal de inelegibilidad, el CNE solicitó tanto a la Gobernación como al Ministerio copias de los contratos y otras certificaciones y requirió además a la Registraduría la información sobre la inscripción de la candidatura para las elecciones atípicas de mandatario de la capital de Bolívar que se realizarán el próximo seis de mayo.



El siguiente es el documento:



Publicidad