Colado apuñaló a hombre en TransMilenio porque no le dio plata

Un joven que se coló en el sistema TransMilenio apuñaló a un hombre de 66 años porque no le dio dinero, según reveló Noticias Caracol.



“Él llego por detrás, me pegó en la cabeza, yo volteé a mirar y me atacó con una navaja. Me traté de defender y me hirió. Me pegó una chuzón en la sien y otro en medio del ojo y la nariz”, dijo Fidel Molano, víctima de la agresión.



En un video, revelado por Noticias Caracol, se ve el momento en que dos guardas de seguridad corren hacia el articulado. Sin embargo, el atacante escapa saltando a la calle.



“Los vigilantes que estaban allí no hicieron nada. Nadie se mosqueó. Ni la policía. Todos se quedaron ahí”, dijo el afectado.



Según trabajadores de TransMilenio y usuarios, la falta de policías en muchas estaciones facilita el actuar de los delincuentes.



“En la mayoría de estaciones, cómo pueden ver, no tenemos policía”, dijo una trabajadora del sistema.



Noticias Caracol hizo un recorrido por más de 10 estaciones del sistema y en más de la mitad no encontró uniformados.



La víctima, que además es una persona en condición de discapacidad, permanece en su casa en recuperación.