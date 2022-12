Concejal advierte que implementación total del SITP podría demorar 26 meses

El concejal de la Alianza Verde Antonio Sanguino se mostró preocupado frente a la implementación del SITP, pues, según él, la chatarrización de buses tradicionales no avanza.



“Asignamos 200.000 millones de pesos para chatarrizar 1.800 buses de los operadores Coobus y Egobus y a la fecha no se ha chatarrizado uno solo. Tenemos 3.800 buses adicionales de los otros operadores que no tienen financiación para su chatarrización y que ascendería su costo a 400.000 millones de pesos”, comentó Sanguino. (Lea también: Buses de SITP deben tener cámaras de seguridad: Petro )



El cabildante dijo que, de mantenerse este ritmo, el SITP solo estará implementado en su totalidad hasta dentro de 26 meses.