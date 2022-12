Concejal denuncia que 8 de cada 10 ascensores no están certificados contra riesgos

El concejal Rolando González habló en Vive Bogotá sobre las cifras de ascensores que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas al no contar con las certificaciones de las autoridades correspondientes.



El concejal se declaró “preocupado” por la situación actual de varios ascensores en la ciudad de Bogotá pues afirma que el Idiger “no ha cumplido con las revisiones que se deben hacer”.



“Deberían de manera anual hacer una revisión para que se puedan prevenir todo tipo de accidentes y no se está haciendo”, dijo el concejal.



Explicó que hay 11 localidades donde, en lo corrido de 2017, no se han realizado ni cien visitas “lo cual es alarmante”.

Agregó que actualmente “4250 ascensores no cuentan con el certificado de seguridad y calidad”.

Camilo Acero, experto en inspecciones técnicas, explicó las especificaciones que deben cumplir los ascensores para funcionar.

Acero dijo que son 175 los puntos que deben cumplir los ascensores para seguir la norma al pie de la letra los cuales incluyen “temas de infraestructura y que no haya instalaciones cerca del pozo del ascensor”.