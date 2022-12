Concejal denuncia que Distrito obliga a profesoras a asistir a Marcha por la Paz

El concejal Hosman Martínez denunció que la Secretaría de Integración Social está obligando a su personal a asistir a la Marcha por la Paz de este jueves y aseguró que son los 150 mil niños de primera infancia y sus padres los perjudicados por esta decisión.

“Tiene que haber clase este día en los jardines de todo el distrito de la capital, no vamos a permitir que por acoso laboral las pobres profesoras tengan que marchar porque les toca, porque si no van a marchar dizque no les van a renovar el contrato”, indicó Martínez.

Agregó el concejal que aunque reconoce la importancia de actos como esta movilización, por esto no puede verse perjudicada la calidad educativa de miles de menores en la capital.