Congreso estudia proyecto que busca poner en cintura a los taxistas

El representante del Partido Mira Carlos Guevara explicó en entrevista con Vive Bogotá de BLU Radio en qué va el proyecto de su autoría que busca poner en cintura a los taxistas indisciplinados.



“Ya pasó el primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara y ahora pasa a plenaria, es un proyecto que establece sanciones para los conductores de taxis que bajan al pasajero en la mitad de la carrera, tienen el taxímetro alterado, no tienen las condiciones adecuadas para la prestación de un servicio, cuando hay agresiones verbales o físicas frente al pasajero o alguien en la vía y vamos a exigirle a las empresas que exista una profesionalización de los taxistas en el país”, enfatizó.



El proyecto también contempla la creación de una plataforma en la que los usuarios pueden denunciar un hecho de esta categoría durante la prestación del servicio.



“Ya pasó en primer debate y yo creo que en plenaria va a pasar. Los mismos taxistas están defendiendo la iniciativa porque son un número bien importante de ellos los que hacen bien la tarea, desafortunadamente una minoría es la que usa los taxis para delinquir”, comentó.



También en el Congreso cursa otro proyecto de ley con más de 1 millón 500 mil firmas, radicado por ciudadanos, que, igualmente, busca regular el servicio prestado por los taxistas.



Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional a que aclare si Uber va o no en el país.



“Creo que no podemos esperar un muerto y hechos violentos y miremos una alternativa para estas plataformas que en el mundo están funcionando pero que en Colombia por falta de una decisión del Gobierno se está generando alto riesgo”, finalizó.