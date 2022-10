Consulta que cierra puerta a minería en Cajamarca no cobijaría a La Colosa: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, habló en BLU Radio sobre los resultados de la consulta popular minera en Cajamarca, y aseguró que esta decisión es de orden político y tendrá efectos colaterales en la actividad económica del municipio.



Arce señaló que la votación no era solo para detener el proyecto de extracción de oro de la compañía AngloGold Ashanti, sino que afectará a otras actividades como la obtención de gravilla y otros minerales que han venido siendo trabajados a lo largo de los años.



“La pregunta era: ¿usted de acuerdo con que en el municipio de Cajamarca se desarrollen actividades mineras? (…) Es una decisión política que le da una orden al concejo y al alcalde”, señaló el ministro.



Arce aseguró que la decisión no es de carácter retroactivo, lo que significa estabilidad jurídica para el país, además, aclaró que en la actualidad hay 19 títulos mineros que podrían presentar, ante la autoridad ambiental, los proyectos para la explotación minera que quieran adelantar en la zona.



Según el ministro, estos títulos fueron entregados antes de conocerse la decisión de la comunidad, por lo que será la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, determinar, si se llegasen a presentar proyectos, la viabilidad de los mismos.



“No están es fase de explotación, esos títulos que fueron otorgados entre 2006 y 2009 en algunos donde hay fase de exploración hay unas expectativas de poder acceder a una licencia ambiental, la autoridad tendrá que manifestarse sobre esas licencias (…) La autoridad tendrá que determinar si ese proyecto es técnicamente viable para poder otorgar la licencia ambiental”, añadió.



“Si el recurso es viable, la autoridad encargada decidirá si es viable el proyecto, deberá tener en cuenta la definición que haga el POT para definir la viabilidad”, indicó el ministro frente a la decisión de la consulta popular, la misma que, según él, obliga al concejo municipal y al alcalde a implementar un Plan de Ordenamiento Territorial que determine el uso del suelo en ese municipio.



