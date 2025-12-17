Día 2 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y guía completa en PDF

Este 17 de diciembre, miles de familias colombianas se preparan para vivir uno de los momentos más esperados del año. Conozca el orden de la Novena de Aguinaldos, sus oraciones y los villancicos más populares para acompañar esta celebración.



Novena de Aguinaldos PDF 2025

También puede dirigirse a este enlace para descargarla directamente: Novena de Aguinaldos completa y en PDF.

Novena de Aguinaldos Día 2

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, hogares, iglesias y espacios comunitarios en todo el país se llenan de luz, música y espiritualidad para celebrar el segundo día de esta devoción católica que se ha convertido en parte esencial de la cultura navideña.

Cada noche, durante nueve días, se reza la Novena de Aguinaldos en honor al nacimiento del Niño Jesús. Se trata de una práctica que, además de su sentido religioso, fortalece los lazos familiares y comunitarios. En medio de cantos, villancicos y oraciones, los colombianos reviven la esperanza y la fe que encierra esta temporada.



¿Cuál es el orden de la Novena de Aguinaldos?

Para quienes desean realizarla correctamente, es importante seguir el orden tradicional de oraciones. Este es el esquema recomendado:



Oración para todos los días. Se dicen tres veces la oración Gloria al Padre.

Consideraciones del día.

Oración a la Santísima Virgen. Acompañada del Avemaría.

Oración a San José. Acompañada del Padrenuestro.

Gozos o Aspiraciones para la venida del Niño Jesús.

Oración al Niño Jesús. Acompañada del Gloría.

Oración para todos los días

La oración que marca el inicio de la novena se repite durante los nueve días. Es una súplica de humildad y agradecimiento:

"Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén".



Oración del segundo día de la Novena de Aguinaldos

El Verbo Eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la santa casa de Nazaret, en donde moraban María y José. Cuando la sombra del decreto Divino vino a deslizarse sobre ella, María estaba sola y engolfada en la oración. Pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios; y mientras oraba, el Verbo tomó posesión de su morada creada.

Sin embargo, no llegó inopinadamente: antes de presentarse envió a un mensajero, que fue el Arcángel San Gabriel para pedir a María de parte de Dios su consentimiento para la encarnación. El creador no quiso efectuar ese gran misterio sin la aquiescencia de su criatura.

Aquel momento fue muy solemne: era potestativo en María rehusar... Con qué adorables delicias, con qué inefable complacencia aguardaría la Santísima Trinidad a que María abriese los labios y pronunciase el "sí" que debió ser suave melodía para sus oídos, y con el cual se conformaba su profunda humildad a la omnipotente voluntad divina.

La Virgen Inmaculada ha dado su asentimiento. El arcángel ha desaparecido. Dios se ha revestido de una naturaleza creada; la voluntad eterna está cumplida y la creación completa. En las regiones del mundo angélico estalla el júbilo inmenso, pero la Virgen María ni le oía ni le hubiese prestado atención a él. Tenía inclinada la cabeza y su alma estaba sumida en el silencio que se asemejaba al de Dios. El Verbo se había hecho carne, y aunque todavía invisible para el mundo, habitaba ya entre los hombres que su inmenso amor había venido a rescatar.

Devoción a San José y la Virgen María

Las oraciones dirigidas a San José y la Virgen María también son esenciales. En ellas, se exalta el papel que ambos desempeñaron en la historia de la Salvación:

"¡Oh, Santísimo José, ¡esposo de María y padre putativo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza.

Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacra­mentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén".

Por su parte, la Virgen María es invocada con profunda devoción y gratitud:

"Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo.

¡Oh dulcísima madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén".



Gozos Novena de Aguinaldos

Una de las partes más reconocidas y cantadas durante la novena son los Gozos. Estas aspiraciones están dirigidas directamente al Niño Jesús y se entonan con alegría y fe. Su estribillo, repetido con entusiasmo por grandes y chicos, es:

¡Oh, ¡Sapiencia suma del Dios

soberano, que a infantil alcance te

rebajas sacro! ¡Oh, ¡Divino Niño, ven

para enseñarnos la prudencia que

hace verdaderos sabios!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Oh, Adonai potente que Moisés

hablando, de Israel al pueblo diste

los mandatos! ¡Ah, ven prontamente

para rescatarnos, y que un niño

débil muestre fuerte el brazo!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo

alto presenta al orbe tu fragante

nardo! Dulcísimo Niño que has sido

llamado Lirio de los valles, Bella

flor del campo.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Llave de David que abre al

desterrado las cerradas puertas

de regio palacio! ¡Sácanos. ¡Oh

Niño con tu blanca mano, de la

cárcel triste que labró el pecado!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de

eternos rayos, que entre las

tinieblas tu esplendor veamos!

Niño tan precioso, dicha del

cristiano, luzca la sonrisa de tus

dulces labios.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Espejo sin mancha, santo de los

santos, sin igual imagen del Dios

soberano! ¡Borra nuestras culpas,

salva al desterrado y en forma de

niño, da al mísero amparo.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Rey de las naciones, Emmanuel

preclaro, De Israel anhelo Pastor

del rebaño! ¡Niño que apacientas

con suave cayado ya la oveja arisca,

ya el cordero manso!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ábranse los cielos y llueva de lo

alto bienhechor rocío como riego

santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios

humanado! ¡Luce, Dios estrella!

¡Brota, flor del campo!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ven, que ya María previene sus

brazos, do sus niños vean, en

tiempo cercanos! ¡Ven, que ya José,

con anhelo sacro, se dispone a

hacerse de tu amor sagrario!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Del débil auxilio, del doliente

amparo, consuelo del triste, luz

del desterrado! ¡Vida de mi vida,

mi dueño adorado, mi constante

amigo, mi divino hermano!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ven ante mis ojos, de ti

enamorados! ¡Bese ya tus plantas!

¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado

en tierra, te tiendo los brazos, y

aún más que mis frases, te dice mi

llanto!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ven Salvador nuestro por quien

suspiramos.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

Este momento es generalmente acompañado por instrumentos musicales y villancicos tradicionales.



Oración al Niño Jesús: esperanza para tiempos difíciles

Una de las oraciones más emotivas es la dirigida al Niño Jesús. En ella, los fieles presentan sus necesidades, agradecimientos y esperanzas, confiando en la promesa de su misericordia:

"Acuérdate, ¡Oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado”.

Llenos de confianza en ti, ¡Oh Jesús, que eres la misma verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.

Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto.

Nos entregamos a ti, ¡Oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén".



Los mejores villancicos para acompañar la Novena

La música es otro componente esencial de la Novena de Aguinaldos. Estos son algunos de los villancicos más populares en Colombia durante esta época:



Noche de Paz

Vamos Pastores

Un Bambuquito Le Canto

Tutaina

El Tamborilero

A la Nanita Nana

Campana sobre Campana

Burrito Sabanero

Los Peces en el Río

Cada canción evoca la infancia de Jesús, la inocencia de los pastores, y la alegría del nacimiento de un Salvador. Son interpretadas con entusiasmo por niños y adultos, fortaleciendo el ambiente navideño.



Una celebración que trasciende lo religioso

Más allá del acto litúrgico, la Novena de Aguinaldos es una oportunidad para la reunión familiar, la solidaridad y el fortalecimiento de la fe popular. En barrios, parroquias y comunidades rurales, se convierte en un espacio para compartir alimentos, juegos y momentos de reflexión.

En tiempos donde la tecnología ha transformado las formas de interacción, esta tradición conserva su esencia, uniendo generaciones en torno a una misma esperanza: el nacimiento del Niño Dios.