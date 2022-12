Cumaral, Meta, le dijo "No" a la exploración y explotación petrolera

#ElDato A las 5:07pm Registraduría informó el 100% de las mesas instaladas en Consulta Popular de Cumaral (Meta) pic.twitter.com/spmP0DMmzx — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 4, 2017

Con un total de 7.475 votos a favor del No, los habitantes del municipio de Cumaral, en Meta, decidieron que no quieren que se lleve a cabo en el municipio ningún tipo de exploración ni explotación de hidrocarburos.



Solo 183 personas dijeron Sí en la consulta popular contra un contundente 97.04 % de cumaraleños que dijeron No.



Cabe mencionar que este es el primer municipio del departamento del Meta que le dice no a la explotación petrolera, sin embargo, cerca de 10 municipios más adelantan todo el proceso para ir a las urnas.



En estas votaciones se superó el umbral que era de 5.261 votos, correspondiente al 30 por ciento del censo electoral.



En las calles del municipio festejaron con arengas y juegos pirotécnicos la “devoción de preservar el medioambiente”.



En ese municipio llanero, la compañía interesada en desarrollar proyectos petroleros es la Sociedad Mansarovar Energy Ltda, empresa de origen hindú y chino que aseguró tener todos los requisitos legales y ambientales para laborar.



Esta decisión se suma a la del pasado 26 de marzo, donde los habitantes de Cajamarca, Tolima, decidieron, mediante la consulta popular, decirle no al proyecto minero La Colosa, de la transnacional AngloGold Ashanti.



