Delincuentes abusaron y robaron a una mujer en el norte en Bogotá

Una mujer, identificada como Liliana Fernández, denunció que tres hombres, al parecer de nacionalidad venezolana, la secuestraron, abusaron y en la Autopista Norte de Bogotá, cerca del peaje de Los Andes.

“Me quitaron los zapatos, los cordones, (con los que) me amarraron de pies y manos, me pusieron también un cordón en la boca y me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que ellos iban a robarme”, dijo la mujer al Ojo de la Noche de Noticias Caracol y BLU Radio

La mujer, además, denunció que uno de los delincuentes amenazó con disiparle, mientras le pedía las claves de sus tarjetas y cuentas bancarias.

“Cuánta plata tenía en las cuentas, que dijera las claves, que cuántos reales tenía en el banco. Yo les decía ‘no tengo dinero, acabo de entrar a trabajar. Lo que hay en la maleta, hay 200 mil pesos, me acaban de pagar la semana de trabajo, es lo único que tengo’. Me decían ‘si usted nos está diciendo mentiras le vamos a cortar los dedos’”, contó.

