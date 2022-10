Demandan a alcalde de Bucaramanga por “promesa incumplida” de entregar 20.000 casas

Una demanda civil por “incumplir” con la promesa que hizo campaña de construir “20.000 hogares felices” fue interpuesta en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



“Debido al incumplimiento del alcalde con su promesa de campaña, me siento engañado. Se burló de miles de personas que creyeron en su promesa. Una vez se reunió con varias familias en el norte, repartió unos formularios, pagamos 20.000 pesos por trámites y ahora va a terminar su alcaldía y no entregó ni lote ni casa. Me engañó”, aseguró Jaime Núñez, el demandante.



Rodolfo Hernández durante su campaña política a la Alcaldía de Bucaramanga entregó ‘cartas-cheques’ a comunidades de escasos recursos, prometiendo la ejecución de “20 mil hogares felices” si ganaba la elección.



El abogado y líder de la Veeduría La lupa, Sergio Toledo, aseguró que el proyecto de los 20.000 hogares del alcalde de Bucaramanga “fue un engaño al elector”.



“Esas cartas-cheque que estregó Rodolfo Hernández en campaña son una especie de pagaré, por eso se demanda su incumplimiento de campaña”, dijo el veedor ciudadano.



Sobre este tema, el alcalde de Bucaramanga se pronunció y respondió que trabaja para hacer la gestión del suelo y espera convertir el lote de Cemex, destinado para tal fin, convertirlo en urbano y entregarles los lotes a las 20.000 personas.



“Nosotros creíamos que podíamos hacer gestión del suelo y urbanizar para venderles, con largo plazo, lotes urbanizados a la gente más humilde y que no hubiera esa presión que hay sobre el perímetro de la ciudad. Como no se pudo hacer, estamos todavía trabajando en esa gestión”, respondió Rodolfo Hernández.