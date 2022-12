Denuncia: Distrito no paga a precio comercial edificios que serán tumbados para obra

Hay indignación en un grupo de ciudadanos que reside en la calle 83 con séptima y circunvalar por la intención del distrito de construir un puente para lo que necesitaría demoler tres edificios: Araucaria, La Cumbre y Ciudad Bolívar. Los dueños de estos apartamentos aseguran que no les comprarán sus viviendas a precio comercial.

Los vecinos señalan que mediante una notificación el distrito se les ha informado que se bajó el avalúo catastral un 20 % con relación al año anterior.

“Yo recibía resolución del IDU con el avalúo que dio Catastro y eso es algo que no puedo cambiar y no puedo cambiar o comprar algo similar en el sector. Es inferior un 20 % el avalúo con relación al año pasado. No es justo para nosotros porque no vamos a mejorar nuestra forma de vida. Por ejemplo, me dice Catastro que mi apartamento vale 511 millones de pesos pero el apartamento, según el avalúo comercial, es de 800 millones. Sin embargo, el único avalúo que tendrán en cuenta a la hora de comprármelo será el hecho por Catastro”, señaló Gloria Ruiz, vocera de vecinos afectados.

Los vecinos de la zona manifiestan que fueron notificados en diciembre de que deben vender sus viviendas porque se requieren esos predios para la construcción del puente que busca quitar un semáforo y mejorar la movilidad hacia La Calera y optimar la conexión con la llegada de TransMilenio a la séptima.

“Bajó el avalúo catastral de los apartamentos, eso es una ventaja para pagar el impuesto pero no siendo así a la hora de vender. Nos tienen que pagar el 100 % y comercial”, añadió Ruiz.

Los vecinos recogen firmas desde ya, con ayuda de un abogado, para interponer derechos de petición pues los vecinos solo tienen 30 días para vender a partir de la fecha en que recibieron la notificación.

¿Qué dice la oficina de Catastro?

Por su parte, la directora de la oficina de Catastro, Claudia Puentes, aseguró que se hicieron los avalúos comerciales de los edificios dentro de los predios, por solicitud del IDU, que es el que decide que predios se necesitan para la obra.

“Se hicieron las visitas y el avalúo comercial que arrojó tuvo en cuenta la normal urbanística, edad de los edificios, estado de conservación y se estima valor del mercado en la zona”, señaló Puentes.

Frente a la denuncia que hacen los vecinos, señaló que se tendrán en cuenta las observaciones para hacer una revisión.

“En todo el corredor se han hecho 110 ofertas. Queremos escuchar sus opiniones y si algo no tuvimos en cuenta se harían los ajustes respectivos”, aclaró.

Sin embargo, manifestó que la razón por la que bajaron los avalúos radica en que muchas edificaciones son antiguos y no podrían competir con edificios nuevos en esa misma zona.

“Le corresponde al IDU hablar del proyecto en términos de infraestructura. La zona requiere mejor acceso y se necesita mejorar la calidad de vida de los colombianos”, indicó Puentes.