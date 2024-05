Alerta por caída de rocas y posibles deslizamientos de tierra en la vía Bucaramanga, San Gil

En este momento hay una alerta grave en la vía que conduce de Bucaramanga hacia San Gil, debido a que se está presentando la caída de rocas desde hace varias horas en varios sectores, por ese motivo los conductores le piden al Invías que haga limpieza y control del tramo vial.

Varios conductores reportan caída de rocas en el sector de Pescadero en la vía entre Bucaramanga y el municipio turístico de San Gil, donde se debe conducir con mucha precaución ante una posible avalancha.

Conductores reportan caída de rocas en la vía entre Bucaramanga y San Gil, sector Pescadero, por este motivo recomiendan transitar con precaución. De igual forma hicieron un llamado a las autoridades viales para que generen actividades de control en la carretera #VocesySonidos pic.twitter.com/SwryCUuiBj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2024

“Miren eso, llovió y no han recogido las rocas que cayeron y aún están cayendo rocas en varios tramos de la vía, nos toca cambiarnos de carril, pasar al contrario porque hay rocas en la vía y eso es muy peligro. Qué pasará con el departamento de Santander… será que hasta que no haya un muerto no vienen a recoger esta vaina”, dice uno de los conductores que transita por la vía.

Por su parte el mayor de la Policía de carreteras de Bucaramanga Manuel Vergara explicó que se están haciendo controles en la vía para garantizar la seguridad de los viajeros.

“La Policía de carreteras ha dispuesto un acompañamiento a los conductores que transitan por este corredor vial teniendo en cuenta que ha venido presentando, por el tema de las lluvias, deslizamiento de rocas en varios sectores. En el kilómetro 73 el día de ayer estuvo cerrado a un carril con ayuda de la comunidad y personal policial logramos habilitar un carril”, dijo el mayor Vergara.

En este momento la remoción de las rocas y material de arrastre que hay en el tramo vial no se ha podido hacer porque el Invias no tiene contratista asignado en ese corredor vial puesto que el contrato finalizó el pasado 29 de abril y sólo dentro de unos 15 o 20 días en promedio se volverá a contar con un contratista para ese tipo de labores viales.