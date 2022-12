Denuncian discriminación a empleadas domésticas por uso de piscina en Santa Marta

De acuerdo con la mujer, ella recibió un oficio por parte de la administración en el que le manifestaban que su empleada doméstica no podía usar la piscina.

“Hace como tres días me llegó una carta en la que se me especifica que está prohibido usar esta zona por parte de la empleada doméstica, niñeras o trabajadores de casa, obreros y empleados del conjunto”, dijo.

Añadió que la mujer vive en con ella porque cuida de su hijo pequeño y que por lo tanto debe permanecer en el hogar.

“Ella me está ayudando con mi hijo y simplemente vive en mi casa. Solo por el hecho de ser niñera o empleada del servicio, ya la vuelve no apta para algunas cosas (…) No hubo explicación alguna por parte de la administración y estuve llamando, pero no me contestaron”, afirmó.

Asimismo, Saldarriaga señaló que Julieta —niñera— es negra, pero que hasta el momento la administración no le ha dicho que tiene prohibido el acceso a la piscina por esta razón.

“La verdad creo que la están discriminando por ser empleada de servicio. En cuestiones de raza no me puedo meter porque en ningún momento me lo han especificado así. Sí hay una discriminación, pero no sé si lo estarán disfrazando detrás del título de empleada de servicio”, mencionó.



Por último, la mujer manifestó que le parece absurdo que en el 2018 aún se presenten acciones como estas.