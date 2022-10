Denuncian incumplimientos a inversionistas en torre BD Bacatá

El representante a la Cámara Samuel Hoyos denunció que la sociedad BD Promotores ha defraudado a decenas de personas que no reciben respuesta sobre sus inversiones en la torre BD Bacatá, la más alta de Bogotá.

BLU Radio habló con los afectados que aseguran que las obras tienen más de 3 años de retraso. Los ahorradores que compraron derechos fiduciarios a esta sociedad BD Promotores hoy se sienten defraudados porque no han recibido las ganancias de su inversión. David Luna es uno de los afectados tras haber invertido 82 millones de pesos en 2015.

Publicidad

“La expectativa cuando me vendieron el fidi era que iba a recibir los rendimientos a final del 2016 pero hasta el momento no he recibido nada”, dijo.

El representante a la Cámara Samuel Hoyos hizo la denuncia y se reunió con los inversionistas este jueves para exigir una respuesta de las autoridades.

“Le pido a las autoridades prender las alarmas sobre la sociedad BD Promotores. La Torre BD Bacatá alcanza apenas el 70% de su ejecución”, añadió.

Según algunos inversionistas, la firma asegura que empezarán a recibir ganancias a final del primer trimestre de 2018 y los han contactado a través de Juan Carlos Bocanegra, director de Ventas de la sociedad BD promotores.