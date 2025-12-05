Estos son los lugares para ir al Festival del Tamal en Bogotá: hay combos desde $10.000

Entre los platos típicos colombianos está la bandeja paisa, el ajiaco y el tamal, este último, aunque no es originario propiamente del país, cuenta con muchas variaciones que cada región ha adaptado según sus gustos y costumbres.

Esta comida tiene su origen en Mesoamérica, donde las culturas prehispánicas la preparaban desde hace miles de años, desde entonces la receta se extendió al resto del continente.

México es uno de los países que cuenta con muchas versiones de tamales; no obstante, Colombia, Perú, Venezuela y Guatemala, también tienen este plato entre su cultura.

Como ya es costumbre, en diciembre se suele celebrar el Festival del Tamal y este año no será la excepción.



Festival del Tamal en Bogotá del 5 al 8 de diciembre

Desde el 5 al 8 de diciembre se llevará a cabo este festival en Bogotá y para ello se habilitaron 16 plazas distritales de mercado y una privada. En total habrá 66 restaurantes participantes.



Los interesados en asistir se encontrarán con un combo especial desde $10.000, el cual incluye el tamal, una bebida caliente y arepa o pan.

El evento es una iniciativa desarrollada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en convenio con Vanti, Sabor Bogotá, la plaza de mercado de Paloquemao y Fedearroz.



Lugares habilitados para asistir al Festival del Tamal

Aquellos que quieran degustar la gran variedad que ofrece el festival se encontrarán con: tamal tolimense, santandereano, chocoano, valluno, huilense y costeño, los cuales son elaborados por manos expertas que han conservado la receta por generaciones.

Estos son los lugares habilitados para el Festival del Tamal, será en las plazas distritales de mercado de:

Festival del Tamal. Foto: Alcaldía de Bogotá.

