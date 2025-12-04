Así será el nuevo ciclopuente en avenida Boyacá con calle 86 A: anuncian cierres viales

Las obras en Bogotá continúan y, a pesar de los grandes avances, aún queda un gran porcentaje por finalizar. En abril, el alcalde, Carlos Fernando Galán, había anunciado que la ciudad tenía más de 1.200 frentes de obra activos.

Desde entonces, las obras han avanzado. De hecho, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció el inicio de otra obra en la avenida Boyacá con calle 86 A.

Así será el nuevo ciclopuente de la avenida Boyacá con calle 86 A

De acuerdo con la entidad, ya inició la fase de construcción del nuevo ciclopuente ubicado sobre la avenida Boyacá con calle 86 A, canal Salitre, al costado norte del centro comercial Titán Plaza.

El nuevo puente se construirá para reemplazar el existente, construido en 2001, pues el actual no cumple con las normativas nacionales vigentes en Colombia en cuento a accesibilidad. Además, no es lo suficientemente ancho y no cuenta con movilidad diferencias para ciclistas y peatones.



“El puente fue construido en el 2001 y ya no cumple con la norma de sismorresistencia que es del 2010”, informó Orlando Molano, director del IDU.

Con esta renovación, se espera que se beneficien alrededor de 57.000 ciclistas y 37.000 peatones que diariamente se movilizan por este sector de la localidad de Engativá.

Render ciclopuente en avenida Boyacá con calle 86 A. Foto: IDU.

La nueva obra pasará de 154 metros a 227 metros y de 22,5 metros y un ancho útil de 6,25 metros. Asimismo, contará con una pendiente que favorecerá la circulación de personas con movilidad reducida. Se espera que el puente esté finalizado en el segundo semestre del 2026.



Habrá desvíos durante el desmonte del puente

Además del anuncio de la nueva obra, el IDU dio a conocer que para comenzar con la construcción del puente se deben hacer desvíos en la avenida Boyacá.

La labor del desmonte de la estructura comenzará con la división del módulo central en tres tramos (central, oriental y occidental), cada uno con una longitud aproximada de 24 metros y 14 toneladas de peso. Los trabajos iniciará el próximo viernes 5 de diciembre e irá hasta el domingo 7.

“Para el desmonte del puente actual tenemos que trabajar día y noche por lo menos tres semanas, de 10:30 p. m. a 4:30 a. m. En ese periodo tendremos solamente un carril en la Boyacá, en los dos sentidos. En las mañanas volverán los tres carriles por sentido a funcionar”, manifestóel director Orlando Molano.

Esta será la nueva cara del ciclopuente en la avenida Boyacá con calle 86 A. Foto: IDU.

De igual forma, la entidad manifestó que por otros ocho días en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y 4:30 a. m. “se desmontará la estructura del costado oriental. Durante este periodo nocturno estarán habilitados dos carriles por cada sentido vehicular (sur-norte y norte-sur). Posteriormente, en el día, estarán nuevamente habilitados los tres carriles por sentido”.

Iniciamos la construcción del nuevo puente bicipeatonal en la av. Boyacá con calle 86A, paralelo al canal Salitre y junto al costado norte de Titán Plaza.



— IDU Bogotá (@idubogota) December 4, 2025