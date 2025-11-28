En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Por esta razón el puente de la calle 153 con Autopista Norte beneficiará a miles de bogotanos

Por esta razón el puente de la calle 153 con Autopista Norte beneficiará a miles de bogotanos

Una obra que parecía estancada al fin avanza y conectará desde la avenida Boyacá hasta la Séptima a miles de bogotanos diariamente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad