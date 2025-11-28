Por esta razón el puente de la calle 153 con Autopista Norte beneficiará a miles de bogotanos

Tras seis años de retraso e incertidumbre, al fin avanza la construcción del puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte en Bogotá. Una obra que, según dijo el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, en diálogo con Blu Radio, beneficiará a miles de bogotanos diariamente.

“Logramos este año entregar la sirena desde la Autopista Norte hasta la Boyacá. Y como ustedes ven, pues esto va hasta la carrera Séptima. La llevamos por encima del 64 %, informó Molano.



Así funciona la obra del puente de la calle 153 con Autopista Norte

La obra cuenta con una longitud total de 353 metros -incluidos los aproches- con un ancho de 20.45 metros, que tendrá tres carriles vehiculares y uno de incorporación. Asimismo, cinco de estos metros serán para peatones y ciclistas, acompañado de otros datos:



Tendrá 0,45 kilómetros de ciclorruta.

Incluirá 5.198 metros cuadrados de espacio público.

Beneficiará a más de 800.000 personas de las localidades de Suba y Usaquén.

22 columnas en los 7 ejes del puente vehicular.

7 vigas cabezales en los 7 ejes del puente vehicular.

31 vigas longitudinales postensadas distribuidas en los 7 ejes del puente vehicular.

“Ya tenemos fundida esta placa. Son 164 metros con 21 de ancho. Van a quedar dos subiendo y dos bajando (…) El otro costado del puente está perfecto. Vamos a hacer un tema de conservación. Esperemos terminar esta obra y no tener ningún frente por acá. Esperamos en marzo tenerlo”, añadió.

La importancia de la obra de la calle 153 con Autopista Norte

Cabe recordar que el pasado sábado 25 de octubre de 2025, se llevó a cabo el vaciado de concreto para las vigas diafragma, elementos estructurales que conectan las vigas principales para aumentar la rigidez, correspondientes a los ejes 1 y 2 del puente, con un volumen total de 90 metros cúbicos en el costado oriental.

“Cuando llegamos nosotros el año pasado, estaba tan solo en el 11 %. Lo llovemos en 63 %, hemos avanzado mucho en tan solo año y medio más de 50 %. Lo que ha pedido el señor alcalde es que este puente se tiene que entregar el año entrante, el primer semestre y para eso estamos trabajando", dijo Molano.

