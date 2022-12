Denuncian saboteo en alcantarillado de Santa Marta

Sacos de plásticos llenos de arena y piedras, llantas, troncos, ramas, partes de muebles, grandes peñascos de cerro y escombros, entre otros, han encontrado los operarios de la empresa Veolia en la red de alcantarillado de Santa Marta.



Según los ingenieros que están al frente de los trabajos, esta ha sido la causa principal para que las aguas residuales se estén desbordando en varios sectores de la ciudad.



La emergencia comenzó semanas después de que la Alcaldía recibiera de parte de Metroagua la red de acueducto y alcantarillado que esa empresa venía manejando hace más de 25 años. Casi a la par, en varios barrios y en sur del Rodadero, desaparecieron algunas tapas del alcantarillado y el servicio empezó a colapsar.



Luego vinieron las protestas y los bloqueos de calles y avenidas porque Veolia y la empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, no daban abasto para atender la cantidad de emergencias simultáneas que se estaban presentando en la capital del Magdalena. En barrios como Bastidas, Pescaíto y Los Almendros con camiones succionadores destapaban por la mañana y al llegar la noche el servicio comenzaba nuevamente a desbordarse.



En los barrios afectados, muchos moradores se muestran incrédulos y piensan que se trata de una cortina de humo para esconder supuestas falencias de Veolia para atender en forma eficiente el servicio. Otros condenan la posible acción de saboteo y aseguran que eso puede ser factible porque en sus calles nunca se habían desbordado las alcantarillas. Los vecinos de las zonas taponadas dicen que no han visto a los posibles saboteadores y en las cámaras de seguridad que hay en algunos sectores tampoco los han captado hasta el momento.



Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, solicitó a la Fiscalía que se investigue el caso a fin de dar con los posibles saboteadores. Señaló que la misma comunidad es testigo de la cantidad de material que ha sido sacado de las alcantarillas. Señaló que se trata de un acto criminal y los principales afectados no son el alcalde ni la empresa Veolia sino toda Santa Marta y sus visitantes.



Por su parte, los operarios de Veolia han indicado que apenas tienen un mes largo de estar operando y se está trabajando con más intensidad y con las mismas máquinas de impulsión que dejó Metroagua, y aunque el servicio de acueducto ha mejorado en un gran porcentaje eso no puede ser causa para que se haya registrado ese taponamiento simultaneo en el alcantarillado de la capital del Magdalena.