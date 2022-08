Desmantelan banda que robaba conductores de plataformas digitales en Bogotá

Una banda que se dedicaba al hurto de personas dedicadas al transporte a través de plataformas, fue desmantelada en Bogotá luego de que capturaran a cuatro integrantes, entre ellos, uno buscado por Interpol en cerca de 200 países.

Según informó uno de los policías que infiltró la organización, muchas de las personas afectadas se niegan a denunciar, entre otras cosas, por temor de su seguridad y por que las aseguradoras no responden por sus vehículos al tenerlos trabajando con plataformas digitales.

"El muchacho se subió. Tan pronto se subió me abordó con un arma y me dijo que no iba a pasar nada, pero que tenía que hacerle caso en todo", dijo una de las víctimas a Noticias Caracol , quien fue encontrada en un callejón de noche.

De acuerdo al mismo agente, con el dinero que recolectaban producto de los hurtos, los delincuentes "siempre se iban a las fiestas y antros a despilfarrar el dinero" y precisamente en estas fueron identificados.

En los últimos tres meses han sido desarticulados cinco organizaciones criminales dedicadas al robo de carros en Bogotá y cerca de 80 personas han sido capturadas por el mismo delito, informó la Policía.