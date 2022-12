Director de la CAR da su versión por llamada de Peñalosa sobre ladrillera Santa Fe

El director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, se refirió en Mañanas BLU a la llamada que recibió por parte del alcalde Enrique Peñalosa para que atendiera a representantes de la ladrillera Santa Fe. La comunicación, revelada por Caracol Radio, despertó suspicacias frente a un posible tráfico de influencias.

“Esa llamada se hizo en el marco de una sesión de trabajo pública, con líderes y comunidad de Cerros Orientales. La comunidad me requiere o me solicita a mí comunicación con el Alcalde Mayor para lograr avanzar en temas generales propios de la comunidad. Así lo hago, así consta en el video y de manera también absolutamente desapercibida le planteo al alcalde la necesidad de establecer una estrategia para solucionar la problemática de cerros y él a su vez me hace el comentario respecto a que los señores, los usuarios de las vía Santa Fe, tienen una cita conmigo y que me refiere que son buenas personas a lo cual yo le manifiesto que ya la cita está programada previamente desde hace varios días con Ladrillera Santa Fe y que los atenderé tal y como me corresponde atender a cualquier usuario”, sostuvo Franco.

“Según él [Peñalosa], estos señores gozan de credibilidad y son buenas personas”, agregó el director de la CAR Cundinamarca.

La polémica llamada

El video habría sido grabado en abril de 2018 y en él Peñalosa le dice a Franco:

“Unos amigos míos me llamaron de la ladrillera Santa Fe, que le están cerrando una mina. Es una gente super correcta, super maravillosa. Son amigos míos, a ver si les da una cita”.

“Deles mi teléfono. Ellos ya tienen cita para esta tarde con la regional Bogotá - La Calera, pero yo prefiero hacer la reunión con ellos y con mi directora regional”, contesta Franco.

