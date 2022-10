Distrito denuncia que Petro usó $750 mil millones para 127 obras y solo hizo una

Según explicó, solo quedan 180 mil millones de pesos y solo hay una obra realizada.

Publicidad

También aseguró que hay un déficit de 300 mil millones de pesos heredados de la antigua administración.

Sobre los 750 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional otorgó al Distrito para hacer obras e inversiones para 127 obras específicamente, dijo que no hay reporte de la destinación del dinero.

Publicidad

“Escasamente nos entregan una parte del hospital del Tintal, y hay unas obras unas pequeñas cosas pero nada grande y de esos 750 mil millones de pesos que tenían para obra e inversiones hoy tenemos en caja 180 mil millones de pesos y por eso estamos haciendo una evaluación a ver en qué fue en que se gastaron el resto de la plata, pero básicamente eso es lo que yo dispongo hoy para hacer obras, 180 mil millones de pesos que creo que ni me alcanza para terminar el hospital de Kennedy en lo que tiene hoy abandonado y empezado”, manifestó Morales.

Publicidad

Sobre el déficit

“Nosotros recibimos este año con una gran sorpresa, y es que el presupuesto de este año de la salud del Distrito lo recortaron en 300 mil millones de pesos, y no lo recortó Peñalosa sino básicamente la administración anterior no hizo una buena evaluación de las fuentes de financiación del presupuesto del Distrito y luego se hace la evaluación encuentran que esa fuentes no existen o no van a tener los recursos que se pensaron”, finalizó.

Publicidad

Contratos amarrados

Publicidad

El secretario de Salud señaló que al llegar a la entidad se encontró con varios ‘contratos amarrados’ por diez meses y sobre los cuales no se tiene claridad en el objeto del contrato.

“Sí he encontrado contratos que se firmaron el 30 de diciembre y me los dejaron hechos por 10 meses y por unas cifras de 6 o 7 millones de pesos mensuales (…) ni siquiera la persona que aparece en el contrato sabe lo que tiene que hacer. Ella viene y me dice que qué la van a poner a hacer porque no sabe qué hacer, y eso si me parece un descaro que se haya hecho eso”, dijo el secretario de salud.

Publicidad

“Son 6 contratos en la Secretaria amarrados por 10 meses que me dejaron amarrados y que no tienen claridad en el contrato”, agregó Morales, quien señaló que en totalidad la entidad tiene más de 24 mil contratos que tendrá que revisar y lo cual le tomará bastante tiempo.